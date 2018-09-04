بوليفيا تتسلح بالمحليين أمام الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غادر المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الأخضر وديًا، يوم الجمعة المقبل.

وضم المدير الفني للمنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، 25 لاعبًا لقائمة مباراة السعودية الودية، وجاء غالبيتهم من اللاعبين المحليين، بجانب 4 لاعبين محترفين فقط، ومن ضمنهم جيلبرت ألفاريز، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الحزم.

وأكد المدير الفني المؤقت للمنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، الفنزويلي سيزار فارياس، أنه يسعى للاعتماد على أكثر من 50 لاعبًا، بجانب لاعبي المنتخب الأولمبي، من أجل خلق منافسة قوية بين اللاعبين.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد بدأ، مساء الاثنين، الاستعداد لمواجهة نظيره البوليفي وديًا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في إطار تجهيزات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.