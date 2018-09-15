بيان توضيحي من جامعة شقراء بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس

المواطن - الرياض

أوضحت جامعة شقراء أنه إشارة إلى ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة بشأن ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات الطبية والصحية بجامعة شقراء أن مدير الجامعة سبق وأن وافق بتاريخ 22 / 01 / 1439 هـ على آلية إعلان التوظيف بأن يكون مباشرًا وطوال العام لطلب التعيين على وظيفة ( أستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ ) في التخصصات (الطبية والصحية والهندسية) بكوادر وطنية ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، والقواعد التنفيذية لجامعة شقراء بهذا الشأن وذلك عن طريق الكليات المختصة في المحافظات التابعة للجامعة، ولا يزال الإعلان مفتوحًا للتقديم .

وأشارت جامعة شقراء، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي، إلى: بناء على ذلك وتأكيدا لما ذكر ومنعا للتأويل والاجتهاد ودرءا للمغالطات فإن الجامعة تكرر إعلانها وتؤكد حرصها ورغبتها في استقطاب وتعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة في التخصصات التالية: “الطب بجميع تخصصاته، الصيدلة بجميع تخصصاتها، العلوم الطبية التطبيقية ( التمريض ، المختبرات ، العلاج الطبيعي، الهندسة تخصص (الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية)، وعلى من تنطبق عليه شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، والقواعد التنفيذية لجامعة شقراء التقدم للكليات مباشرة أو إرسال الطلب مرفقًا به المستندات على إيميل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي [email protected] .

وأكدت جامعة شقراء أن من تقدم سابقا ولم تتم الموافقة على تعيينهم – كما نشر في إحدى الصحف المحلية وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى – فإن هناك عدداً من الأسباب أدت لعدم قبولهم ، منها عدم الاحتياج كالتخصصات التربوية وغيرها ،أو عدم انطباق أحد شروط التعيين المشار إليها أعلاه.