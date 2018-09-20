بيتروس أول الغائبين عن لقاء النصر والتعاون

المواطن - طارق سعد

أعلن الشريك الطبي لنادي النصر phsiotrio غياب البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر عن لقاء التعاون القادم ضمن الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض بيتروس لجرح في مشط القدم استدعى تخييطه بعد نهاية مباراة القادسية، حيث يحتاج بيتروس لراحة لمدة 8 أيام كما أعلن الشريك الطبي .

يُذكر أن التعاون الذي انتصر اليوم على الاتحاد بخماسية، اضطر لتبديل نجميه السوري جهاد الحسين والكاميروني تاومبا لتعرضهما للإصابة .