بيتزي: الدقة هربت من الأخضر .. وبوليفيا محظوظة

المواطن - محمد سمعة

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن تذبذب أداء الأخضر في الشوط الأول والشوط الثاني، تسبب في سقوطه في فخ التعادل أمام منتخب بوليفيا.

وتحدث بيتزي بعد المباراة قائلًا: في الشوط الأول المنتخب السعودي قدم لقاءً هجوميًا أكثر من رائع ونجحنا في تسجيل هدفين، واعتمدنا كذلك على سرعات كل من فهد المولد وسالم الدوسري.

وأضاف بيتزي: في الشوط الثاني الأداء اختلف ومنتخب بوليفيا تفوق ولكن يجب القول إنهم سجلوا هدفهم الأول وكان الحظ حليفهم.

وتابع بيتزي: الدقة كانت تنقص الأخضر في المباراة، ونجح المنتخب السعودي في تدارك بعض الأخطاء ولكننا لم ننجح في الحفاظ على الفوز.

وكان الأخضر أقام معسكرًا في مدينة الرياض مؤخرًا وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها بداية العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.