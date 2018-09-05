بيتزي محذرًا: من ينخفض مستواه لن يتواجد معنا .. والأخضر يتفاوض لمواجهة البرازيل وديًّا

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن رؤيته لتجهيز الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتحدث بيتزي لبرنامج في المرمى المذاع على قناة العربية قائلًا: المنتخب السعودي سيخوض أربع مراحل بالتزامن مع أيام فيفا حتى بطولة كأس آسيا 2019، واتحاد القدم يتفاوض مع المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية وهناك منتخبان آسيويان بالإضافة إلى المنتخب الكوري.

وأضاف بيتزي: هناك تفاوت في الإعداد اللياقي بين لاعبي الأخضر بسبب اختلاف البرامج الإعدادية، مهمتي هي تقليص هذا التفاوت ولدينا متسع من الوقت لتجاوز هذا الأمر.

وتابع مدرب الأخضر: لن تكون قائمة المنتخب السعودي ثابتة الأجدر والأحق سيتم استدعاؤه، ومن ينخفض مستواه سيتم استبعاده.

وأكمل بيتزي حديثه قائلًا: ننتظر الأفضل من محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف ولا تزال فرصة استدعائهما قائمة، وأريد القول أن تقارب مستويات الأندية بعد الجولة الأولى كان أمرًا إيجابيًّا ولاحظته.

وأضاف بيتزي: وجود 8 لاعبين أجانب لها جانب سلبي وآخر إيجابي، وبالتأكيد سيصعب مهمتي في اختيار قائمة الأخضر.

وقال بيتزي: طموحاتنا مرتفعة وسندخل كأس آسيا للمنافسة على اللقب، أعد السعوديين بأن الأخضر سيكون منافسًا شرسًا، وسأرسل المدربين لمتابعة المنتخبات الآسيوية في مبارياتهم الودية ونجمع المعلومات ونحللها ونضع خطة لكل منتخب.

وأضاف بيتزي: هزيمة الأخضر من المنتخب الروسي كانت مؤلمة وتحكمت في مسار المباراتين المتبقيتين خرجنا بدرس قاسٍ، وبالتأكيد هذا مفيد لنا جميعًا.