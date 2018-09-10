بيتزي مخاطباً اللاعبين المستبعدين: أمامكم 3 أشهر

المواطن - طارق سعد

أبقى مدرب منتخبنا خوان بيتزي على آمال اللاعبين المستبعدين من صفوف الأخضر في معسكره الإعدادي الحالي الذي يخوضه في الرياض ويختتمه اليوم بلقاء بوليفيا ودياً.

وصرح بيتزي لوسائل الإعلام بأن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة لكل لاعب لم ينضم خلال هذا المعسكر، معتبراً أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون فرصة لكل لاعب سعودي لبذل أقصى ما لديه لتمثيل المنتخب في كأس آسيا.

يُذكر أن القائمة الحالية شهدت غيابات متعددة لأسماء مثلت الأخضر في كأس العالم في روسيا أهمهم محمد السهلاوي ومهند عسيري وعبدالله المعيوف وتيسير الجاسم، ناهيك عن غياب سلمان الفرج وعبدالله عطيف ومحمد البريك للإصابة وأسامة هوساوي للاعتزال الدولي.