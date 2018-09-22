بيتزي وباخشوين مدعوان لحضور حفل جوائز Fifa

المواطن - محمد سمعه

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” كلاً من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومساعده عمر باخشوين لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل والذي يُقام يوم الاثنين المقبل.

ويُقام حفل جوائز الفيفا في العاصمة البريطانية لندن، حيث يتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة الأفضل في العالم عن العام الحالي.

كما سيقوم بيتزي بتحليل أداء الأخضر بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أمام أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم وأمام مدربي المنتخبات والتي شاركت في المونديال الروسي الماضي.

يذكر أن الأخضر كان فاز في لقاء وحيد على حساب منتخب مصر وخسر من المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغوياني في مرحلة دور المجموعات بالمونديال.