بيتزي يفشل في فك العُقدة البوليفية

المواطن - مروة نبيل

اكتفى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام بوليفيا، ليفشل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في فك عقدة المنتخب اللاتيني.

واستضاف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوليفيا، مساء الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وذلك في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات.

وكان يسعى بيتزي لتحقيق الفوز على بوليفيا، لسببين، الأول؛ قيادة المنتخب السعودي لكرة القدم لتحقيق فوزه الأول على المنتخب اللاتيني، والثاني؛ التفوق عليه بعدما كان سببًا في عدم تأهله مع تشيلي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البوليفي مرتين قبل المواجهة الأخيرة، الأولى كانت استعدادًا لمونديال 1994، وخسر الأخضر وديًا بهدف دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية بالجولة الثانية من كأس القارات عام 1999، بالتعادل السلبي.

وخسر منتخب تشيلي تحت قيادة بيتزي بهدف دون رد أمام بوليفيا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، لتفقد كتيبة المدرب الأرجنتيني ثلاث نقاط غالية، قبل جولتين من ختام التصفيات.

وساهمت خسارة تشيلي مع بيتزي أمام بوليفيا، في عدم التأهل إلى المونديال الروسي، بعد احتلال المركز السادس في التصفيات، بفارق الأهداف عن منتخب بيرو، الذي لعب ملحق التأهل إلى كأس العالم 2018.