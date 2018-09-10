بيتزي يُعلن الأساسيين

المواطن - محمد سمعة

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة الأخضر لمواجهة المنتخب البوليفي اليوم في مباراة ودية تُقام في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر تشكيلة الأخضر الرئيسية والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، سعيد المولد.

في خط الوسط: محمد كنو، حسين المقهوي، يحيى الشهري، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: فهد المولد، هارون كمارا.

أما قائمة اللاعبين الاحتياطية فجاءت مكونة من:

ياسر المسيليم، معتز هوساوي، محمد جحفلي، سلطان الغنام، حمد المنصور، محمد أبو سبعان، إبراهيم غالب، وليد باخشوين، عبدالله الخيبري، أسامة الخلف، عبد الرحمن العبود.