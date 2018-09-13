بيراميدز .. طفح كيله وهدد بورقة الانسحاب

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي بيراميدز لظلم تحكيمي في لقاء الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز بالأمس حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلى الفور خرج المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطالبًا بالاستعانة بحكام أجانب وإلا سينسحب بيراميدز من الدوري المصري.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها تركي آل الشيخ غاضبًا بسبب التحكيم في الدوري المصري، حيث انتقد بشدة عبر حسابه في الفيسبوك حكام مباراة بيراميدز ونادي سموحة السكندري في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان بيراميدز قاب قوسين أو أدنى من تلقي الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019، حيث كان الجونة متقدمًا بهدف سجله المدافع أحمد سعيد أوكا، ثم نجح بيراميدز في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي كينو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وتسبب حكم مباراة بيراميدز والجونة، في حرمان نادي بيراميدز من هدف صحيح أُلغي في الشوط الأول بداعي التسلل، كما لم يحتسب الحكم ركلتي جزاء لنادي بيراميدز خلال مباراة الجونة.

ويعد تعادل نادي بيراميدز مع الجونة في الدوري المصري، هو التعادل الثاني له على التوالي في المسابقة المحلية، وذلك بعد أن تعادل في الجولة الخامسة مع فريق سموحة.

سيخوض بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري المصري وبالتحديد في الجولة السابعة، أمام فريق المقاولون العرب حيث تُقام المباراة في القاهرة يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن نادي بيراميدز يملك حاليًا 12 نقطة الدوري المصري بعد تعادله مع الجونة، حيث يقتسم صدارة الدوري المحلي مع نادي الإنتاج الحربي والذي فاز على نادي بتروجيت بثنائية مقابل هدف بالأمس.

تأجلت مباراة بيراميدز والنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأرجنتيني كارلوس لافولبي قد تولى مسؤولية تدريب نادي بيراميدز بعد رحيل المدرب البرازيلي ألبيرتو فالنتيم.