بيع مليون نسخة من كتاب الخوف عن ترامب في أسبوع

بيع مليون نسخة من كتاب الخوف عن ترامب في أسبوع

2018/09/19
الساعة 8:01 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت مؤسسة سايمون وشوستر الأميركية للطباعة أن مبيعات كتاب الصحفي بوب وودورد “الخوف: ترامب في البيت الأبيض” بلغت مليون نسخة.

وأكدت سايمون، أمس الثلاثاء، أن كتاب وودورد الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب باع أكثر من 1.1 مليون نسخة بعد أسبوع واحد من نشره.

ويعد الكتاب من بين أسرع الكتب التي تم بيعها في التاريخ، وكذلك بالنسبة لمؤسسة سايمون وشوستر، التي تنشر أيضًا لكل من ستيفن كينغ، ودوريس كيرنز غودوين، وماري هيغينز كلارك.

ينضم “الخوف” الآن إلى كتاب (نار وغضب) لمؤلفه مايكل وولف الذي باع مليون نسخة والذي يتحدث عن إدارة ترامب الفوضوية.

من جانبه، ندد ترامب بالكتاب، واصفًا إياه بأنه “تزوير”.


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