بيليتش .. درب كرواتيا واكتشف مودريتش.. ووست هام آخر محطاته

المواطن - مروة نبيل

بيليتش تعاقد رسميًا على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المرحلة المقبلة من الموسم الرياضي الحالي، أملًا في استعادة نغمة الانتصارات المفقودة.

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، في إتمام التعاقد مع المدرب الكرواتي بيليتش لقيادة العميد هذا الموسم، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وتم توقيع العقد بحضور مساعد رئيس مجلس الإدارة فراس التركي في نيويورك، مساء الخميس.

ويملك المدير الفني بيليتش صاحب الـ50 عامًا مسيرة تدريبية مميزة، حيث قاد نادي هايدوك سبليت الكرواتي، الذي شهد انطلاقته في الملاعب سواء كلاعب أو مدير فني، لمدة موسم رياضي واحد.

وتولى بيليتش تدريب المنتخب الكرواتي تحت 21 عامًا في 2004، لمدة عامين، وعُين بعد ذلك كمدير فني لمنتخب بلاده الأول، خلال الفترة من عام 2006 حتى 2012، ليُقرر الاعتماد على اللاعبين الشباب، ومن أبرزهم لوكا مودريتش نجم دينامو زغرب آنذاك.

وقاد بيليتش المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم إلى التأهل لـ”يورو 2008″، وتخطى مرحلة دور المجموعات، قبل أن يودع البطولة من ربع النهائي عقب الخسارة من تركيا، وفشل في الوصول لنهائيات كأس العالم 2010، إلا أنه تأهل لـ”يورو 2012″.

وعاد بيليتش مرة أخرى إلى تدريب الأندية من بوابة الدوري الروسي، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوكوموتيف موسكو، لمدة موسم رياضي واحد، ثم درب فريق بشكتاش التركي لمدة موسمين، وحقق نتائج مميزة للغاية.

ورحل بيليتش بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقاد وست هام وحقق معه نتائج مميزة خلال أول موسمين، وشارك معه في الدوري الأوروبي، ولكن الموسم الأخير كان سيئًا للغاية، وتراجع مستوى الفريق، ما أدى إلى إقالته في شهر نوفمبر 2017.

ولم يُدرب بيليتش أي فريق منذ رحيله عن وست هام الإنجليزي، حتى تعاقد نادي الاتحاد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.