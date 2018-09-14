بينهم هدية حليمة بولند .. الأمن يُنهي 4 قضايا صعبة في أقل من 24 ساعة

المواطن - الرياض

قدم الأمن العام ملخصًا لأبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية، حيث ضبط مطلوبين في عدد من القضايا المختلفة.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن ومقيميْن يقدمون هدايا إلى إعلامية خليجية مدعين أنها من جهات رسمية، حيث تم سقوطهم في أقل من 12 ساعة.

كما تم القبض على شاب يقود دراجته بتهور معرضًا نفسه وحياة الآخرين إلى الخطر، وسقط في يد الأمن خلال 24 ساعة.

وأيضًا قبضت قوات الأمن على شاب وفتاة يسرقان مركبة في الدمام، حيث تم القبض عليهما في حينه.

أما قائد المركبة الذي كان يمارس التفحيط بجوار أحد المتنزهات في جازان، فسقط في قبضة الشرطة خلال 24 ساعة من الواقعة.