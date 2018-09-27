تأخر إيداع رواتب شهر سبتمبر لمنسوبي الصحة .. هل النظام الجديد السبب؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد منسوبو الصحة وجود تأخر في إيداع الرواتب، حيث كان من المقرر إيداع رواتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين صبيحة اليوم مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

وقال منسوبو الصحة: إن التأخير غير معلوم إن كان من البنوك أو الجهات التي يعملون لديها.

وبحسب ما ذكر البعض فسبب تأخر إيداع رواتب قطاعات الصحة أنه أول راتب يتم إعداده عن طريق نظام “موارد” لذا قد تظهر ملاحظات من حيث المبالغ أو تأخر وصولها إلى الحسابات.

ولكن في بعض القطاعات الأخرى ومنها التعليم، أوضح الموظفون أن الراتب تم إيداعه صباح اليوم بشكل طبيعي، ولم يحدث تأخير فيه.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.