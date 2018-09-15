تأهيل المدرجات الزراعية في مركز بني عمرو

المواطن - عوض آل الشيخ - النماص

أعلنت وحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز بني عمرو عن البدء بالتسجيل في مشروع تأهيل المدرجات الزراعية في المركز، والذي يعد إحدى مبادرات الوزارة التي أطلقتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وتستهدف المبادرة تطوير المدرجات الزراعية في الجزء الغربي للمملكة في كل من عسير والباحة وجازان والطائف.

وتعنى مبادرة المدرجات الزراعية بتأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار في الجزء الغربي من المملكة.

وأهابت وحدة البيئة والمياه والزراعة بجميع المهتمين من المزارعين القاطنين في مركز بني عمرو لمراجعة الوحدة خلال الفترة القادمة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه للاطلاع على التفاصيل حول هذا المشروع.