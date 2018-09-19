تباطؤ النمو غير النفطي يدفع المركزي الإماراتي لتعديل توقعات النمو

المواطن - متابعة

أكد تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، أن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي قليلًا في الربع الثاني من السنة.

وأصبح البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3% في 2018 بدلًا من 2.7%، وهو التوقع الوارد في تقريره السابق قبل ثلاثة أشهر.

ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع 3.8% معدلة في الربع الأول، وهو ما كان أسرع نمو منذ مطلع 2016.

وأوضح البنك المركزي “ظل النمو متينًا في الربع الثاني من 2018 على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والأنشطة ذات الصلة”.

وانكمش الإنتاج النفطي 1.7% عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم.

ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% في 2018 بأكمله، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5%، واتفق منتجو النفط العالميون على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.