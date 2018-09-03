تباين أداء البورصة المصرية عند الإغلاق

المواطن- واس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1ر875 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 19ر0 % ليبلغ مستوى 92ر15821 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 01ر0 % ليصل إلى مستوى 15ر751 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 08ر0 % ليبلغ مستوى 12ر1942 نقطة.

وفي ختام تعاملات، اليوم، تراجعت أسعار أسهم 90 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.