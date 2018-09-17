تباين أداء المؤشرات الأمريكية مع اقتراب فرض الرسوم على الصين

المواطن - متابعة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم عند الفتح حيث فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على استقرار في حين نزل ناسداك المجمع مع هبوط أسهم أبل وصناع الرقائق تخوفًا من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية.

ونزل داو 3.01 نقطة بما يعادل 0.01 بالمائة ليفتح عند 26151.66 نقطة وفقط ستاندرد آند بورز 1.15 نقطة أو 0.04 بالمائة ليسجل 2903.83 نقطة وانخفض ناسداك 17.83 نقطة أو 0.22 بالمائة إلى 7992.21 نقطة عند الفتح.

ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي رسومًا جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق المالية وأسواق العملات. ومن جهة أخرى قالت وزارة الخارجية في الصين اليوم إن الحكومة سترد إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة وذلك قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع عن رسوم جديدة على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة خلال إيجاز صحفي يومي في بكين إن أي محادثات بين البلدين ينبغي أن تكون على قدم المساواة.