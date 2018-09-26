تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - عبدالرحمن دياب

شهدت أسعار العملات مقابل الريال، اليوم الأربعاء، حالة من التباين، حيث سجل الجنيه المصري 0.2094 ريال، فيما سجل الريال 4.7764 جنيه مصري.

وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء مقابل الريال:

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2084 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7986 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.3409 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9490 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.1097 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2805 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1894 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3929 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.3593 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7225 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3673 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.4010 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.4936 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3032 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.2177 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7440 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3490 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7413 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7336 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4572 فرنك جيبوتي