تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات مقابل الريال، اليوم الأربعاء، حالة من التباين، حيث سجل الجنيه المصري 0.2094 ريال، فيما سجل الريال 4.7764 جنيه مصري.
وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء مقابل الريال:
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2084 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7986 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.3409 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9490 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.1097 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2805 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1894 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3929 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.3593 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7225 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3673 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.4010 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.4936 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3032 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.2177 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7440 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3490 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7413 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7336 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4572 فرنك جيبوتي