تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن” .. بلدي جازان يوجه بربط القرى بالطرق الرئيسية

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تفاعل المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان مع ما نشرته “المواطن” في وقت سابق بعنوان “طمحة جازان بلا مركز صحي أو طرق وبدون مياه صالحة للشرب منذ سنوات!”، حيث ناقش المجلس مؤخرًا ربطها بالطرق الرئيسية .

كما بحث المجلس مشاكل القرى الواقعة داخل ضاحية الملك عبدالله، وطالب الأمانة بعمل السفلتة الداخلية لها وربطها بأقرب طرق رئيسية موجودة وبشكل عاجل جداً، حيث إن هذه القرى قريبة جداً من المدينة وغير مخدومة مثل قرية الطمحة والشواجرة وقرية الطراشة والابتداء فيها عليه، حيث أقر المجلس وضع أولوية لربط القرى المذكورة مع الطرق الرئيسية.



وقام رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم وأعضاء المجلس البلدي وأمين المجلس البلدي أنور بن حسين حكمي والمهندس أحمد أبو راسين المشرف على مشروع سفلتة قرية الطراشة ومخطط 488 التابعة لضاحية الملك عبدالله بجولة تفقدية ميدانية اليوم وذلك لمتابعة ما أقره المجلس في جلسته السابقة من ربط القرى المتواجدة بضاحية الملك عبدالله حيث وجه سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان بإكمال اللازم من ربط تلك القرى وإنهاء معانات أهلها.

وتم البدء من قرية الطراشة، وأوضح المهندس أحمد أبو راسين لرئيس المجلس البلدي بناء على توجيهات سعادة أمين منطقة جازان ويجري العمل حالياً على ردم الطرق الرئيسية داخل المخطط كما تم أيضا سفلتة بعض الطرق أما ما يخص ربط قرية الطراشة بأقرب طريق مسفلت فإنه يجري العمل حاليًا على ردم الطريق ومن ثم عمل السفلتة وأيضا عمل سفلتة داخلية للقرية.

بعد ذلك توجه رئيس وأعضاء وأمين المجلس والمهندس مقدام عطيف المشرف على مشروع سفلتة قرية الطمحة والشواجرة التابعة لضاحية الملك عبدالله بجولة تفقدية ميدانية، حيث أوضح المهندس مقدام المشرف على المشروع بناء على توجيهات سعادة أمين منطقة جازان بتكثيف الجهود والعمل على مشروع ضاحية الملك عبدالله وأنه تم عمل ردم الكثير من الطرق داخل الضاحية وتشمل أيضًا القرى التي أقرها المجلس في جلسته السابقة مثل قرية الطمحة والشواجرة، حيث اطلع رئيس المجلس على الطرق المقترح ربط القرى المذكورة سابقاً مع الطرق الرئيسية الحالية المتواجدة على الطبيعة.