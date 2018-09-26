تجهيز طرح أكثر من 30 موقعًا استثماريًا في أبها

المواطن - واس

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة المساحة والمخططات، بالرفوعات المساحية لأكثر من 30 موقعًا استثماريًا، موزعة في عموم مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إدارة المساحة والمخططات بصدد إصدار بطاقات وصف محدد بها اسم الموقع، ورقم المخطط، والإحداثيات الخاصة به، والمساحة الإجمالية لهذه المواقع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المساحات الإجمالية لتلك المواقع فاقت الـ 100 ألف متر مربع مبدئيًا.

يذكر أنه لا زال العمل جاري في الوقت الراهن مع إدارة الاستثمار، وذلك لبحث وإكمال بقية المواقع، ليتم طرحها كمزايدات استثمارية فيما بعد.