تحت الأضواء المُسلطة .. الفتح يؤهل النصر وديًا

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وتحت قيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو لخوض مباراة ودية أمام نادي الفتح اليوم وذلك في ظل استعدادات الفريقين للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أن العالمي سيواجه الفتح اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الرمز.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والفتح الودية على ملعب الرمز، كما سيشهد اللقاء حضور من قبل الجماهير والعائلات.

وكان النصر فاز في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب نادي أحد بهدفين لهدف، بينما سقط الفتح في فخ التعادل السلبي أمام القادسية.