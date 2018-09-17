تحديات بيئة الإسكان والقطاع الخاص ورشة في غرفة الرياض

المواطن - واس

أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري, اهتمام غرفة الرياض بتعزيز عوامل وقنوات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الحكومي، وخصوصاً مع وزارة الإسكان .

وأوضح خلال افتتاحه ورشة عمل (تحديات بيئة الإسكان والقطاع الخاص)، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، بمقر الغرفة, أهمية النقاش حول كل التحديات التي تواجه عمل المطورين والمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في عملية صناعة القرار وتحقيق ما وضعته رؤية المملكة 2030 من أهداف.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع علاقات المطورين في برنامج (شراكات) صلاح الغامدي أن جميع مبادرات ومنتجات برنامج الشراكة مع القطاع الخاص هدفها خدمة المستفيدين في قوائم وزارة الإسكان، وأن برنامج شراكات يقوم بجميع الجهود التي تسهم في تذليل العقبات لتسريع عملية تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى البدء حاليا في تنفيذ عدد من المشاريع في عدد من المناطق ليتمكن المستفيدون من الحصول على المسكن الملائم.

وأفاد أن برنامج شراكات أسهم في تحقيق حزمة من الأهداف منها تقديم عدد من الحوافز لتشجيع القطاع العقاري واستقطاب المطورين وذلك لتقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة تتوافق مع طموحات وإمكانيات المستفيدين.