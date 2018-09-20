تحديث iOS 12 يسمح لأبل باختراق هاتفك الأيفون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أثار التحديث الأخير لأنظمة تشغيل هواتف أبل أيفون iOS 12 جدلًا واسعًا حول مدى اتساقه مع السياسات المعتادة للشركة الأميركية في حماية البيانات الخاصة للعملاء والمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وحسب ما رصده موقع فينتشر بيت المعني بالتكنولوجيا، فإن iOS 12 اعتمد ميزة جديدة تسمح لبرنامج آيتونز تقييم درجة الثقة للهواتف التي تستخدمه، وهو ما يسمح له بالحصول على ما وصفه بنبذة مختصرة عن بيانات المستخدمين.

وتقييم الثقة الذي تتيحه أبل في تحديثها الجديد لنظام التشغيل، يمنح الشركة الأميركية الفرصة في مكافحة الاحتيال والنصب، وذلك عن طريق الاطلاع على بعض البيانات الخاصة بالمستخدم، بما في ذلك بعض المحادثات والرسائل.

وتمثل تلك البيانات إشارة واضحة إلى مدى صدق المستخدم وابتعاده عن الاحتيال وغيرها من محاولات الغش التي قد يتبعها مستخدمي أيفون حول العالم.

وحمل تحديث iOS 12 الجديد العديد من المزايا، بما في ذلك تطوير الأداء والسرعة الخاصة بالنسخ القديمة من أيفون، بالإضافة إلى توفيره مستويات قياسية من الأداء في النسخ الجديدة من الهواتف الذكية.