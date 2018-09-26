تحذيرات لـ3 مناطق: غبار وسحب رعدية حتى هذا الموعد

المواطن - تبوك

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة تبوك حتى الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، فيما تبدأ الحالة في تمام الساعة الـ11 صباحًا.

وفي القصيم، حذرت الأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء اليوم.

كما تتعرض حائل إلى نفس الحالة وتنتهي أيضًا في العاشرة مساءً.