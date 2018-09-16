تحذيرات لـ5 مناطق من الطقس

المواطن - جازان
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق، منها جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأيضًا تبوك والشرقية.
وفي جازان، أكدت الأرصاد أن الحالة تبدأ في تمام الواحدة صباح يوم غد الاثنين وحتى التاسعة صباحًا، حيث تتعرض المنطقة إلى رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
أما المدينة المنورة، فتتعرض المنطقة إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتنتهي الحالة أيضًا في التاسعة صباحًا.
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