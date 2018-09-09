تحذيرات من الأرصاد لـ3 مناطق: غبار وأمطار حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض وتحديدًا وادي الدواسر.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة الرابعة مساءً.

كما حذرت الأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

وتبدأ الحالة في الرابعة عصرًا وتنتهي الـ11 مساء اليوم.

وفي المدينة المنورة، أكدت الأرصاد أن مناطق اليتمة والأكحل والهندية ووادي ريم وأبيار علي والمدينة يتعرضون لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء اليوم.