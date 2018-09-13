تحذير أحمر من الإنذار المبكر: أمطار تُجري سيول جازان حتى الثامنة والنصف

المواطن - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الغزيرة تؤدي إلى جريان السيول في العيدابي بمنطقة جازان.

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر: إن هذه الحالة التي بدأت في الساعة الخامسة والنصف مساء سوف تمتد حتى الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم وتشمل العارضة – الجهو – العارضة – أبو عريش – الأجزاء المجاورة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والغربية.