تحذير لأهالي مكة المكرمة من التقلبات الجوية.. تستمر حتى هذا الموعد

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، وميسان، وبني سعد، والعرضيات، قد تمتد إلى أجزاء من العاصمة المقدسة ومدركة، ورهاط، والكامل، وهدى الشام، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: (هنا)، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .