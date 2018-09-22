تحذير لسكان مكة وعسير من التقلبات الجوية

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، اليوم السبت، أهالي منطقتي عسير ومكة المكرمة، من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن المنطقتين ستشهدان نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد الرؤية الأفقية إلى أقل من مترين، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا إلى السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.