تحذير لمستخدمي طريق مكة – المدينة: الرؤية منعدمة بسبب الغبار

المواطن - المدينة المنورة

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من رياح مثيرة للأتربة على طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة.

وطالب أمن الطرق مستخدمي طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة بأخذ الحيطة والحذر؛ لوجود رياح مثيرة للأتربة تسبب انعدامًا للرؤية في بعض المواقع وخصوصًا من النوارية وحتى كوبري عسفان.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك استمرار لفرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وغرب المملكة.

بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشمال غرب المملكة، في حين يكون الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.