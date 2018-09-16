تحذير من الأرصاد لأهالي نجران

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي نجران من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الأرصاد عبر حسابها الرسمي إن الحالة الجوية تتمثل في نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وأوضحت الأرصاد أن بداية الحالة من الساعة 9:40 من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.