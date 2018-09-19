تحذير من الاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الرقمية الافتراضية ينبني عليها مخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات.

وفي سياق متصل، أعادت وزارة التجارة التحذير من الانجراف خلف إعلانات شركات الفوركس المشبوهة مهما كانت مغرية.

وشددت التجارة على أن أرباح شركات الفوركس المشبوهة وهمية.

كما حذَّرت مؤسسة النقد السعودي “ساما” من شركات الفوركس المشبوهة والتي تُوقِع المواطنين في شباكها بوسائل مبتكرة.

وقالت ساما إن شركات الفوركس المشبوهة تستخدم قصصًا مختلقة في إعلاناتها؛ لكي توقع ضحاياها في شباكها.

يذكر أنه قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة إعلانات تسرد قصصًا غير واقعية حول صفقات الربح السريع عبر شركات الفوركس المشبوهة، التي ثبت فيما بعد أنها وهمية وتستهدف الاحتيال على المواطنين.