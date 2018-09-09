تحطم طائرة فوق نهر بجنوب السودان يقتل 17 شخصًا

المواطن - متابعة

قتل 17 شخصًا من بين 22 شخصًا كانوا على متن طائرة تحطمت في جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام الإقليمي في جنوب السودان تابان في تصريحات صحفية إن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأحد عندما تحطمت طائرة صغيرة تنقل ركابًا من مطار جوبا الدولي إلى مدينة ييرول.

ونقلت رويترز عن الوزير قوله إن الطائرة تحطمت ولقي 17 شخصًا حتفهم ولدينا ثلاثة ناجين. وكانت الطائرة تقل 22 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقال الوزير إن أحد الناجين، وهو طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير حكومية، في حالة خطيرة ويخضع لجراحة في المستشفى.

وتحطمت الطائرة قرب نهر وقال شاهد عيان في وقت سابق إن الجثث انتشلت من المياه.