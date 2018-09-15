تحطم طائرة ھلیكوبتر ومقتل جميع ركابها بأفغانستان

تحطم طائرة ھلیكوبتر ومقتل جميع ركابها بأفغانستان

2018/09/15
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مسؤولون أفغان سقوط طائرة ھلیكوبتر تحمل قوات أمنیة وتحطمها غرب أفغانستان مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها، بینھم الطیار.

واستبعد المسؤولون أن يكون سقوط الطائرة وتحطمها بسبب ھجوم لمتشددين، مرجحين أن يكون السبب خللاً فنيًا.

ودفعت موجة من الھجمات التي نفذھا متشددو حركة طالبان في الأسابیع الأخیرة القوات الأفغانیة والأجنبیة إلى التوسع في استخدام النقل الجوي في نقل القوات والإمدادات لكن وقعت حوادث متكررة نظرا لعدم كفاية التدريب وضعف التخطیط.

وقال ناصر مھري المتحدث باسم حاكم إقلیم فراه الطائرة الھلیكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنیة ولیس بنیران طالبان.


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