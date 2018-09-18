تحطم مركبات سكان قريتي ضبع والمعقر بالحرجة بسبب عدم إكمال مشروع السفلتة

المواطن -محمد بن هويج -الحرجة

تعاني قريتا الضبع والمعقر بمركز الغول بالحرجة من عدم إكمال سفلتة الوصلة المتبقية من الطريق المؤدي لقريتهم والتي تمتد لثلاثة كيلومترات تقريباً، حيث توجد عقبة صغيرة جداً تمتد لعدة أمتار تربط هاتين القريتين ببعضهما لتعيق الشركة المنفذة للمشروع عن عملها.

هذا الأمر جعل الأهالي في حالة دهشة من عدم إكمالها، حيث صعب ذلك الجزء المتعثر من دخول وخروج الأهالي إلى قريتهم ، خصوصًا أن هذه الوصلة هي المنفذ الوحيد الذي يربطهم بمركزهم وبالطريق الرئيسي.

كما ذكر عدد من المواطنين أن هذه الوصلة قد تسببت في الكثير من الأذى وإلحاق الضرر لمركباتهم وأنها تتفاقم المشكلة دائماً بهطول الأمطار وتدفق السيول والتي تزيد من عزلتهم عن العالم الخارجي وإلحاق الضرر الكبير بمركباتهم.

ورصدت عدسة “المواطن” الوصلة الرابطة بهاتين القريتين وانقطاع الإسفلت قبل وصوله لمنازل المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة استكمال سفلتة الطريق الترابي المتهالك ، مشددين على ضرورة إكمال تنفيذ المشروع في أسرع وقت.