تحطم مقاتلة ميغ-31 وسط روسيا
بعد يوم من سقوط مقاتلة في سوريا ومقتل 15 عسكريًا

تحطم مقاتلة ميغ-31 وسط روسيا

2018/09/19
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت مصادر إعلامية روسية تحطم مقاتلة “ميغ-31” وسط روسيا ونجاة طاقمها.

وأفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن مقاتلة من طراز “ميغ-31” تحطمت في مقاطعة نيجني نوفغورود شرقي العاصمة موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن طاقم المقاتلة قفز منها وقد اتصل بقادته.وكانت روسيا فقدت طائرتها المقاتلة إيل 20 أمس وقتل طاقمها المكون من 15 شخصًا فوق الأراضي السورية بعد أن أسقطتها الدفاعات السورية بطريق الخطأ.

 


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