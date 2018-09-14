تحقيق عاجل بسبب مباراة التعاون والحزم

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بالتحقيق عاجلًا في أسباب تأخر دخول الجماهير في مباراة التعاون والحزم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار ذلك خلال اللقاءات المقبلة.

وتواجدت الجماهير خارج ملعب مباراة التعاون والحزم حتى الدقيقة 12 من الشوط الأول، لتأخر فتح منافذ بيع التذاكر قبل دقائق من انطلاق اللقاء، ما أثار غضب الجمهور بسبب سوء التنظيم.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون، مساء أمس الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة التعاون والحزم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 59 عن طريق روديلفو ألميدا، وبعد مرور 10 دقائق، نجح لياندري تاوامبا في إحراز هدف التعادل.

وبعد مباراة الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ارتفع رصيد الحزم والتعاون إلى نقطتين، حيث تعادلا في الجولة الأولى أمام الوحدة والأهلي.