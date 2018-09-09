تحويل حركة السير في إشارة دوار القصبة بعسير لمدة شهر

تحويل حركة السير في إشارة دوار القصبة بعسير لمدة شهر

2018/09/09
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت إدارة مرور منطقة عسير، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، أنه نظرًا لاستكمال الأعمال في مشروع الأمير سلطان، فإنه سيتم تحويل حركة السير في إشارة دوار القصبة سابقًا حسب الكروكي المرفق.

ومن المقرر أن يتم تحويل القادم من خميس مشيط باتجاه الشمال، وكذلك تحويل القادم من وسط المدينة باتجاه الجنوب مع عمل دورانات حرة على طريق الأمير سلطان تمكن مستخدم الطريق من الرجوع لوجهته.

ودعت المرور مستخدمي الطريق للتعاون في الالتزام بالمسارات المحددة، علمًا بأن تحويل الحركة المرورية سيبدأ بعد غد الثلاثاء ولمدة شهر.


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