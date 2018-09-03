تخصيص مدرجات للمدخنين .. رسخ مبدأ المتعة والدوري للجميع

المواطن - محمد سمعه

أُعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي لموسم 2018- 2019 عن تخصيص مدرجات للمدخنين من أجل إعطاء المساحة لهم لمتابعة مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد.

ويأتي قرار تخصيص مدرجات للمدخنين كقرار مميز، بعدما أعلنت هيئة الرياضة منذ أشهر ماضية تخصيص مدرجات للعائلات والسيدات لحضور مباريات الدوري السعودي من أجل توسيع رقعة المشاهدة وخلق بيئة مميزة لحضور المباريات من قبل جميع فئات المجتمع السعودي للتشجيع الحماسي.

وكان دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انطلق يوم الخميس الماضي بثلاث مباريات، ثم استُكملت المباريات يومي الجمعة والسبت.

ويتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت لتواجد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر إعدادي بالرياض استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا في شهر يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعود مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم 13 سبتمبر الجاري، حيث تنطلق مباريات الجولة الثانية بمواجهة الفتح والوحدة.

ويسعى نادي الهلال خلال الموسم الجديد 2018- 2019 للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، ولكن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود، خاصة أن النصر والأهلي والاتحاد عززوا صفوفهم بصفقات قوية ومن العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسينتهي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019 في شهر مايو المقبل، بعد انتهاء 30 جولة ستشهد منافسة نارية بين 16 فريقًا من أجل التتويج باللقب.