تخصيص 196 موقعًا لعربات الفود ترك في عسير

تخصيص 196 موقعًا لعربات الفود ترك في عسير

2018/09/19
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - ابها 

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك والكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع، والبالغ عددها 196موقعاً الذي خُصص للعربات الفود ترك، والكشكات، استعداداً لتوزيعها على المستفيدين.

وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة أن القرعة على المواقع التي تم تخصيصها للعربات الفود ترك، البالغ عددها 196 موقعًا، ستكون يوم الثلاثاء 23 / 1 / 1440هـ ، حيث سينتهي استقبال طلبات الراغبين بالتقدم على القرعة يوم 22 / 1 / 1440هـ، من خلال البوابة الالكترونية لأمانة منطقة عسير.

وأشار إلى أنه تمت تهيئة المواقع المخصصة، من خلال ترقيمها، وتنظيمها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، وسيتم الاستفادة من تلك المواقع من قبل الراغبين بها مقابل مبالغ رمزية.

الجدير بالذكر أن تلك الجهود جاءت دعمًا وتشجيعًا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل.


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