تدخُّل حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية تعطلت في الربع الخالي

المواطن - الشرقية

أنقذت الدوريات البرية لحرس الحدود ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البرية في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية تمكنت مساء يوم الثلاثاء الماضي من إنقاذ مواطنين، إماراتيي الجنسية، بعد تعرض مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على طريق الشيبة – بطحاء الدولي.

وتابع أن غرفة القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود وردها بلاغ من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالرياض عن تعرُّض سيارة يستقلها شخصان للعطل على طريق الشيبة – بطحاء الدولي، وتم على الفور تمرير البلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنت من تحديد موقعهما، وتقديم العون والمساعدة اللازمة، ولَم يتعرض أي منهما لأذى.