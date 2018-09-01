تدريب مديري هيئة الولاية على إدارة المشاريع باحترافية

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

نظمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برنامجاً تدريبياً متميزاً في إدارة المشاريع الاحترافية PMP بعنوان (مدير مشاريع محترف) لعشرة من مديري العموم ومديري الإدارات بالهيئة واستمرت لمدة خمسة أيام.

حضر البرنامج كل من أمين عام مجلس إدارة الهيئة ومدير مكتب إدارة المشاريع المكلف أ. عبدالرحمن بن يحيى اليحيا، ومدير عام الشؤون القانونية أ.عبدالعزيز بن حمود اللحيدان ومدير عام الإشراف على النفقات وتصرف الأولياء أ. فهد بن عبدالله الاطرم ومدير عام شؤون مالية المستفيدين أ.عبدالله بن إبراهيم الرومي ومدير عام العلاقات والإعلام أ.منصور بن إبراهيم الحسين وسكرتير معالي الرئيس أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوسف ومدير المشتريات والعقود أ.بدر بن صلاح الدين الفايز ورئيس قسم الحسابات التشغيلية أ.عبدالعزيز بن حمد المنيف ومدير مركز الاتصالات الإدارية أ. محمد بن حسين آل إبراهيم ومدير الشؤون الإدارية أ.مانع بن عبدالله القحطاني. وتولى التدريب الدكتور مصطفى الجماله.

واشتملت الدورة على 11 مجالاً في إدارة المشاريع من أهمها التعريف بمدير المشاريع المحترف وبيئة عمل المشاريع، وإدارة نطاق المشروع، وإدارة الجدول الزمني للمشروع، وإدارة مخاطر المشروع، وإدارة جودة المشروع، وإدارة موارد المشروع، وإدارة اتصالات المشروع، وإدارة المعنيين بالمشروع، وإدارة مشتريات المشروع، وإدارة تكامل المشروع.