المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، عن تدشين الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية لطائرة الهيئة، التي صُنعت بأيدٍ وطنية وبإشراف مهندسين سعوديين.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا لتدشين طائرة الهيئة العامة للرياضة، وأشارت إلى أنها من نوع 3D، ويبلغ طولها 3.62 مترًا، واستغرق مدة تصنيعها 5 أشهر.

وقال سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية والتحكم عن بعد: إن تدشين طائرة الهيئة العامة للرياضة جاء حسب رؤية المملكة 2030، ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير الصناعة الرياضية، ودعم رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.

دشن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ⁧#طائرة_هيئة_الرياضة⁩ التي صُنعت بأيدي وطنية بإشراف مهندسين سعوديين، والطائرة من نوع 3D وبطول 3.62 متر واستغرق مدة تصنيعها 5 أشهر pic.twitter.com/ySy1keLSDv — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 23, 2018