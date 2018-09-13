تدشين طقم الأهلي الثاني

المواطن - مروة نبيل

دشن النادي الأهلي الطقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم، في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018/ 2019، والذي قامت شركة “أمبرو” البريطانية بتصنيعه.

وحفزت الخطوط السعودية الجوية، الراعي الرسمي للراقي، الجماهير الأهلاوية للفوز بالطقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم، حيث طالبتهم بكتابة تغريدة والدخول على سحب على التيشيرت بتوقيع من اللاعب المفضل.

ومن المُقرر أن يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالطقم الجديد خلال المباريات المقبلة، بعد وصوله إلى جدة رسميًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز، بعد تعادله مع التعاون في الجولة الماضية.