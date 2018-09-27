تذاكر الرائد تُباع على مرحلتين
قبل انطلاق مباراة الشباب في الدوري

تذاكر الرائد تُباع على مرحلتين

2018/09/27
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الرائد أسعار التذاكر لدخول جماهيره لمباراة الشباب والمقرر إقامتها غدًا في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وأكد صالح المرشود أمين عام نادي الرائد أن النادي سيبدأ مساء اليوم الخميس بيع تذاكر مباراة الرائد والشباب.

وسيكون المنفذ الأول لبيع التذاكر هو مقر النادي في الفترة المسائية، كما ستُباع التذاكر غدًا عند ملعب المباراة وهو ملعب مدينة الملك عبدالله.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

500 ريال للمنصة كأفراد، 500 ريال للمنصة من أجل العائلات، 30 ريالاً للدرجة الموحدة، 30 ريالاً لدرجة العائلات.


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