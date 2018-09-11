تراجع النمو الاقتصادي التركي بسبب أزمة الليرة

المواطن - متابعة

انخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا، ليصل إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.

وفي استطلاع لوكالة رويترز، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3% في الربع الثاني، وقد ارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9% بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق.

وفي الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5% على أساس سنوي، في حين نما القطاع الصناعي 4.3%، ونما قطاع البناء 0.8% والخدمات 8%.