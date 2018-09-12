تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الكويتية والأردنية

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 04ر10 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5126 نقطة بنسبة انخفاض 2ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 03ر104 مليون سهم تمت من خلال 5467 صفقة نقدية بقيمة 2ر23 مليون دينار كويتي (نحو 5ر76 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4756 نقطة وبنسبة انخفاض 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر60 مليون سهم تمت عبر 2210 صفقات نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 41ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5329 نقطة بنسبة انخفاض 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر43 مليون سهم تمت عبر 3227 صفقة بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 7ر61 مليون دولار).

من جهة أخرى أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.08% عند مستوى 2002.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1،740صفقة.