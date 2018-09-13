تراجع جماعي لمؤشرات بورصة مصر والخسائر 9.8 مليار جنيه

المواطن - واس

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي لدى إغلاق التعاملات في جلسة اليوم، على أثر عمليات بيع متزايدة للأسهم من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية، في مقابل عمليات شراء متوسطة من جانب المتعاملين العرب والمصريين.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية الأسبوع تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (ايجي اكس 30) بنسبة 16ر1 % ليبلغ 62ر15308 نقطة، كما انخفض مؤشر (ايجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 59ر0 % ليبلغ مستوى74ر742 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 07ر1% ليبلغ مستوى 13ر1900 نقطة.

وأوضحت الاحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 8ر9 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر849 مليار جنيه، وبلغت قيمة التعاملات الكلية 6ر1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر1 مليون جنيه، و1ر43 مليون جنيه على الترتيب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 93ر24 مليون جنيه و59ر19 مليون جنيه على التوالي.