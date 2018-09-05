ترامب: الولايات المتحدة ستشعر بغضب شديد إذا وقعت مجازر في إدلب

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب أن الولايات المتحدة ستشعر بغضب شديد إذا وقعت مجازر في إدلب.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 4 مقاتلات تابعة لها وجهت ضربات عالية الدقة أمس الثلاثاء لمواقع تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في إدلب بعيدًا عن القرى والمدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: إن “أربع قاذفات روسية أغارت يوم أمس الثلاثاء 4 سبتمبر من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، على مواقع لتنظيم جبهة النصرة في محافظة إدلب، مستخدمة ذخيرة فائقة الدقة”.

وتابع البيان أن “منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت أيضًا ليلًا طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر إلى 47 طائرة”.

وأفاد كوناشينكوف، بأن الضربات وجهت إلى مواقع خارج المناطق المأهولة، حيث كانوا يحتفظون بطائرات دون طيار، وإلى المناطق التي كانت تستخدم لإطلاق تلك الطائرات لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية على قاعدة حميميم والمناطق السكنية في محافظتي حلب وحماة.

وذكر أن قاذفتين من طراز سو-34 استهدفتا ورشة كان مسلحو جبهة النصرة يعدون فيها طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وتتخوف الأمم المتحدة وواشنطن والكثير من بلدان العالم من أن تسفر العمليات العسكرية للنظام السوري وروسيا عن سقوط مدنيين، خاصة أن محافظة إدلب من المناطق ذات الكثافة السكانية، وكانت مأوى لكثير من العائلات النازحة من مختلف المناطق السورية.